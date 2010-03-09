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Nervous about our first game!!!!

Hi! My husband and I are Coach and Assistant Coach for our 5 year old Daughter's Soccer Team. We have 8 precious little girls (ages 4 and 5). We are the "Sweet Peas" and our first game is THIS Saturday. Due to weather, we've only had 2 practices....a little nervous about our first game! We're ready to just have fun at this young age but don't want to miss out on "learning opportunities" for our girls to grow on. Would LOVE advice on drills/games that teach corner kicks, goal kicks, kick in's, and kick off's.

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Comment by Tom McGuinness on January 20, 2011 at 9:16pm
Not sure I have any, but will look and hopefully some in the coaches section can come through. Unless you can use 18 yer old internationals as a guest player role(may have to tell my brother to come check the site out for some maintenance issues-he's the tech guy)
Comment by yomi on December 18, 2010 at 7:41am

AM ADEGBITE FROM NIGERIA AM 18 YEARS OLD AM A ATTACKING
MIDFIELDER/STRIKER PLAY IN YOUTH SPORT FEDERATION OF NIGERIA (YSFON)
IN NIKE PREMIER CUP IN SOUTH AFRICA AND IN GERMANY IN 2001. I LIVE IN
NIGERIA PRESENTLY . I HAVE PARTICIPATED IN MANY COMPOSITION IN NIGERIA
AND ABROAD. I WILL LOVED TO PLAY IN YOUR YOUTH AND TO JOIN THE CLUB .
THANK FOR REPLY IF U ARE ASKING FOR MY CV & MY PIX PL Z LET ME KNOW .
Thank﻿

Comment by ADENIYI TOSIN on December 8, 2010 at 6:03pm
my name is ADENIYI TOSIN.. am a footballer but i dont have someone that will sponsor me to achieve my aim and goal.. and i promise i wont let you down.. but you can mail me adeniyi_oluwaseun2000@yahoo.com or kindly call me on +2348139141629. am from nigeria...
Comment by Jason Martin Schlierman on June 2, 2010 at 2:27pm
Oh how cute! I love it when children that young play soccer, for this nation to become any serious soccer powerhouse, it starts at that age on a national level. I'm thinking you played it already. So if for whatever reason you have not yet, just have fun, but if you did like I think you did, I hope you learned a lot and that your team enjoyed themselves. The key at that age is fun. If they have it, they will want to play more. If they don't, they will stop playing, which would be sad. Happy trails! :D

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