Nervous about our first game!!!!

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AM ADEGBITE FROM NIGERIA AM 18 YEARS OLD AM A ATTACKING
MIDFIELDER/STRIKER PLAY IN YOUTH SPORT FEDERATION OF NIGERIA (YSFON)
IN NIKE PREMIER CUP IN SOUTH AFRICA AND IN GERMANY IN 2001. I LIVE IN
NIGERIA PRESENTLY . I HAVE PARTICIPATED IN MANY COMPOSITION IN NIGERIA
AND ABROAD. I WILL LOVED TO PLAY IN YOUR YOUTH AND TO JOIN THE CLUB .
THANK FOR REPLY IF U ARE ASKING FOR MY CV & MY PIX PL Z LET ME KNOW .
Thank
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